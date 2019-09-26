"Скину Ломаченка": українцю кинули зухвалий виклик

Теофімо Лопес-старший, батько і тренер легковаговика Теофімо Лопеса, пообіцяв позбавити українця Василя Ломаченка чемпіонських поясів WBA, WBO і WBC.

"Для початку ми скинемо Василя Ломаченка. Упевнений у цьому. А потім ми перейдемо в перший

напівсередній дивізіон. Там буде безперечним чемпіоном Реджис Прогрейс, Джош Тейлор або Хосе Рамірес. Так що через три бої ми будемо безперечними чемпіонами світу в двох вагових категоріях", – розповів Лопес-старший в інтерв'ю ESPN.

Нагадаємо, що напередодні бій між чемпіоном IBF у легкій вазі Річардом Коммi і претендентом на титул Теофімо Лопесом був оголошений офіційно.

Переможець у першій половині 2020 року проведе поєдинок проти Ломаченка.

20 липня Лопес (15-0, 12 КО), який обіцяв убити Василя в ринзi, здобув непросту перемогу над японцем Масайоші Накатані (18-1, 12 КО).

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!