Скільки коштує в Україні подивитися бій Ломаченко – Лопес: спортивні підсумки 15 жовтня

Олександр Чеканов Бокс 09:22, 16.10.2020

Сестра Кріштіану Роналду назвала пандемію коронавірусу грандіозним обманом, а фігуристка Олександра Трусова виконала неймовірний трюк.

Крім того, українцям розповіли, скільки коштуватиме подивитися бій Ломаченко – Лопес.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 15 жовтня. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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