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"Скиглії хр*нові!" Уайлдер обматюкав промоутера Усика

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Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Деонтей Уайлдер в резонансному інтерв'ю повідав, що чотири рази пропонував поєдинок британцеві Ділліану Уайту, проте кожного разу отримував відмову.

Крім іншого, дісталося і промоутеру Уайта - Едді Хірну, який веде також справи Олександра Усика.

"Я 2 рази особисто пропонував Уайту провести бій зі мною. Я сказав йому, щоб він підписав контракт з компанією Ела Хеймона. Всього лише угода на один бій. Але він відмовився. Це був перший його шанс", - заявив Уайлдер, якого цитує Worldboxingnews.

Деонтей Уайлдер

Деонтей Уайлдер

"Потім я йому запропонував провести бій з Луїсом Ортісом, і якщо він переможе, то відразу отримає титульний поєдинок. Я дав йому слово. Всі знають, що я завжди тримаю своє слово. Але він відмовився. Це був другий шанс. Потім WBC запропонувала йому провести бій з Ортісом і він знову відмовився. Третій шанс.

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Я не хочу, щоб люди співчували йому, ніби йому спеціально не дають чемпіонський поєдинок. Йому повинно бути соромно, що через свої дії він таки залишився за бортом. На початку року я спілкувався з Едді Хірном, його промоутером, і сказав, що готовий зустрітися з Уайтом, якщо потім він мені організує бій проти Ентоні Джошуа. Як ми знаємо, цього не сталося. Це був четвертий шанс. Так що, пішов ти на *єр, Хірн, разом зі своїм ссиклом Уайтом! Хочете подавати скаргу на WBC, подавайте! У наступному бою я поб'ю Ортіса, а потім зустрінуся з Ф'юрі. Скиглії хр*нові ", - додав Уайлдер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Уайт склав свій список 10 кращих супертяжів, в якому не знайшлося місця Усику.

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Особи
Ділліан УайтДеонтей УайлдерЕдді Хірн
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