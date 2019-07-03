Скандальний російський боксер засвітився в Криму

Скандальний російський боксер Денис Лебедєв, який володів до недавнього часу поясом WBA в першій важкій вазі, приїхав на відпочинок до окупованого Криму.

Місцем для проведення відпустки російський спортсмен обрав готель "Ореанда" в Ялті, повідомляє "Кримський бандерівець".

Rhsv / В окуповану Ялту приперся російський боксер Денис Лебедєв. Проживає він у готелі Ореанда. Інфа для СБУ @ServiceSsu pic.twitter.com/aALxm0irmn - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) July 2, 2019

Відзначимо, що раніше Денис Лебедєв не раз вирізнявся суперечливими висловлюваннями на адресу України. Так, в 2017 році він зізнався, що дуже хоче відвідати Україну, але друзі, що залишилися в країні, не радять цього робити через "непередбачувані наслідки".

"Не хочеться нариватися: у мене є сім'я і діти. Ми пожинаємо плоди того, що відбувається", - стверджував Денис Лебедєв.

У 2019 росіянин за рішенням WBA повинен був стати суперником Олександра Усика в поєдинку за титул чемпіона світу, але через рішення українця перейти в суперважкий дивізіон пояс став вакантним. Незабаром його новим власником був оголошений росіянин, однак днями стало відомо, що Лебедєв позбавлений трофея.

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