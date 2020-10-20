Митрополит УПЦ МП звернувся до Ломаченка

Скандальний митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ МП Лука (Коваленко), який регулярно їздить до Москви й на окуповані території Донбасу, підтримав Василя Ломаченка після його поразки від Теофімо Лопеса.

У себе в Telegram-каналі Лука звернувся з відкритим листом до боксера.

"У найвеличніших спортсменів теж були поразки, але в історії вони залишаться надовго, як і Ваше ім'я вже назавжди вписано золотими літерами в історію світового спорту", – написав Лука.

Єпископ Української православної церкви Московського патріархату відзначив, що людині необхідно пережити не тільки радість перемог, а й гіркоту поразок.

"І те, і інше – лише фрагменти важкого шляху до вершини Горішнього світу", – йдеться в листі.

Лука зазначив, що відноситься до Василя Ломаченка з любов'ю і повагою не через його популярнiсть, а тому що він гідна людина з широкою душею і мужнім характером.

"Кожному з нас в житті доводиться періодично здавати іспит на віру. Я б хотів побажати Вам, щоб це випробування Ви здали на відмінно. Це важливіше всіх інших перемог! Нам, православним християнам, дуже важливо мати в Вашій особі приклад того, яким повинен бути істинний боєць Христов – людина, що стала в своєму серці вище зловтіхи і єхидства дрібних, злісних душ і залишається вірним Христу не тільки на Фаворі, але і на Голгофі. Я впевнений, що у Вас це вийде, тому що Ви православний воїн!" – написав ієрарх.

49-річний священик впевнений, що поразка Ломаченка не завадить йому добути перемоги в майбутньому.

"Найголовніший бій, який потрібно виграти всім нам – це бій між сатаною і Богом в нашому серці. Від нього залежить чи отримаємо ми пояс чемпіона Горішнього світу або ж ганьбу поразки вічної загибелі. Бережи Вас Господь, дорогий мій Василь, і дай Вам Бог виграти цей самий Головний Бій свого життя і увінчатися лаврами Вічної Слави!" – підсумував Лука.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лука похвалив священика, який відмовився відспівувати трагічно загиблу дворічну дитину в Запоріжжі.

Декiлька років тому єпископ вирішив збільшити свій автомобільний парк і придбав мікроавтобус.