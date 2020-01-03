Скандальний бій українця визнали найкращим у 2019 році

Бій між українцем Сергієм Дерев'янченком та казахом Геннадієм Головкіним за пояси IBF і IBO в середній вазі названий найкращим поєдинком 2019 року за версією авторитетного американського видання.

Як повідомляє BoxingScene, Головкін був очевидним фаворитом бою, а після падіння Дерев'янченка на мат у першому раунді казах був упевнений у легкій перемозі. У другому раунді українець отримав розсічення правої брови, що обмежувало його поле зору протягом решти поєдинку, але це не завадило йому щоразу відповідати на сильні удари Головкіна.

Геннадій Головкін і Сергій Дерев'янченко УНІАН

Боксери пробули на рингу всі 12 раундів, після чого судді присудили перемогу казаху (115-112, 115-112, 114-113). Рішення арбітрів викликало невдоволення у багатьох експертів і глядачів, які освистали Головкіна під час післяматчевого інтерв'ю.

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