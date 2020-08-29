Сіренко, який допомагав Повєткіну в Росії, розповів про ставлення до війни з Україною

25-річний український боксер суперважкої ваги (понад 90,7 кг) Владислав Сіренко (13-0, 12 КО), який допомагав у Росії Олександру Повєткіну зізнався, що Російський Витязь з великим співчуттям відноситься до ситуації на сході України.

За словами Сіренка, йому було дуже не по собі вперше перебувати в РФ під час таких подій, які відбуваються між нашими країнами.

Слрава – наліво: Сіренко, Повєткін, Шевадзуцький Instagram Олександра Повєткіна

"Я завжди зневажав людей, які зі зброєю в руках ідуть на нашу землю. І неважливо, якої нації, віри чи роду ці люди. Але вже відразу після першого діалогу з Олександром я зрозумів, що він точно не є людиною. Навіть навпаки. Після декількох розмов із ним і його командою, а також після певних слів і вчинків я переконався, що ці люди також не такі. Багато людей, з якими я там познайомився, коли дізнавалися, що я з України, висловлювали слова підтримки і співчуття за все те, що відбувається між нашими країнами. Всі ті люди, яких зустрічав, були категорично проти війни і кровопролиття", – цитує Сіренка tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 серпня Повєткін (36-2-1, 24 КО) здобув ефектну перемогу над британцем ямайського походження Ділліаном Вайтом (27-2, 18 КО) і завоював титул тимчасового чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC, а також престижний пояс WBC Diamond.