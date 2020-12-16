Син легендарного Кості Цзю видовищно нокаутував суперника в першому раунді. Відео

Австралійсько-російський боксер Тім Цзю здобув впевнену перемогу над представником Нової Зеландії Боуїном Морганом, видовищно нокаутувавши його в першому раунді бою.

Син колишнього абсолютного чемпіона світу в першій напівсередній вазі Кості Цзю захопив ініціативу з самого початку поєдинку. Спочатку він наносив удари по корпусу і через руку в обличчя, а потім відправив суперника на канвас після лівого хука. Морган зумів піднятися, але відразу ж після поновлення бою Цзю-молодший виконав нищівний правий боковий і став достроковим переможцем протистояння менш ніж за дві хвилини.

Тім захистив титули чемпіона Австралії й Азії за версією IBF і WBO Global в першій середній вазі і виграв вже 17-й з 17 поєдинків у професійній кар'єрі, 12 з них завершивши нокаутом. Для його суперника ця поразка стала другою при 21 перемозі.

Після тріумфу Цзю-молодший заявив, що наступною його метою є завоювання титулу чемпіона світу за версією WBO, яким зараз володіє бразилець Пауло Тейшейра. Він хоче провести цей бій у Сіднеї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у своєму попередньому поєдинку Тім розправився з британцем Дентоном Васселлом.