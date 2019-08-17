Син легендарного чемпіона світу відправив в суворий нокаут непереможного боксера

Син знаменитого супертяжа Томмі Моррісона, який бився з Джорджем Форманом і Ленноксом Льюїсом і був чемпіоном світу за версією WBО, добув 16-ту перемогу в своїй кар'єрі.

На вечорі боксу в Канзас-Сіті (штат Міссурі, США) Джеймс Маккензі Моррісон (16-0-2, 13 КО) у другому раунді брутально нокаутував Сема Шьюмейкера (5-1, 0 КО), перед цим відправивши того в нокдаун.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 серпня відомий український боксер Дмитро Митрофанов (6-0-1, 4 КО) переміг технічним нокаутом Рафала Яцкевича (50-23-2, 22 КО) з Польщі, здобувши 6-ту перемогу на професійному рингу.

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