Сіллах сказав, як закінчиться бій Ломаченко - Кролла

Відомий український боксер Ісмаїл Сіллах (27-6, 21 КО) впевнений, що бій чемпіона світу за версіями WBA і WBO Василя Ломаченка (12-1, 9 КО) проти британця Ентоні Кролл (36-6-3, 13 КО) завершиться достроково .

"Анатолій Миколайович Ломаченко, на мій погляд, винайшов бездоганну формулу підготовки і ведення бою. Ведучи бій, хлопці виконують великий обсяг роботи, але не витрачають багато енергії. Противник включається в цей ритм, вимотується і до другої половини бою вже стає обеззброєним. Тут же включається "друга передача", що часто змушує опонента відмовитися від продовження поєдинку. Думаю, Ентоні Кролла теж нічого не зможе вдіяти з нашим вундеркіндом, і справа дійде до чергового No mas", – цитує Сіллаха Sportarena.

Поєдинок Ломаченко - Кролла пройде 12 квітня в Лос-Анджелесі на легендарній арені Staples Center.

Напередодні стало відомо, де дивитися бій в Україні. Крім того, букмекери опублікували котирування на бій Ломаченко - Кролла.

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