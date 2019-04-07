МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

Сіллах сказав, як закінчиться бій Ломаченко - Кролла

3.6тЧитати матеріал російською

Відомий український боксер Ісмаїл Сіллах (27-6, 21 КО) впевнений, що бій чемпіона світу за версіями WBA і WBO Василя Ломаченка (12-1, 9 КО) проти британця Ентоні Кролл (36-6-3, 13 КО) завершиться достроково .

"Анатолій Миколайович Ломаченко, на мій погляд, винайшов бездоганну формулу підготовки і ведення бою. Ведучи бій, хлопці виконують великий обсяг роботи, але не витрачають багато енергії. Противник включається в цей ритм, вимотується і до другої половини бою вже стає обеззброєним. Тут же включається "друга передача", що часто змушує опонента відмовитися від продовження поєдинку. Думаю, Ентоні Кролла теж нічого не зможе вдіяти з нашим вундеркіндом, і справа дійде до чергового No mas", – цитує Сіллаха Sportarena.

Новини
"Oh my God!" Ломаченко шокував американців

Поєдинок Ломаченко - Кролла пройде 12 квітня в Лос-Анджелесі на легендарній арені Staples Center.

Напередодні стало відомо, де дивитися бій в Україні. Крім того, букмекери опублікували котирування на бій Ломаченко - Кролла.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Ломаченко - Кролла" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ломаченко - Кролла
Особи
Ісмаїл СіллахАнатолій ЛомаченкоВасиль ЛомаченкоЕнтоні Кролла
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки