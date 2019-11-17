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17 листопада • оновлено в 13:53
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"В живіт або по печінці": відомий український боксер розповів про зустрічі з гопниками

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Знаменитий український боксер Ісмаїл Сіллах згадав, як в молодості вирішував конфлікти, пов'язані з його кольором шкіри.

Ісмаїл Сіллах (в центрі)

Ісмаїл Сіллах (в центрі)

sport.ua

"У Маріуполі з двома, і з трьома індивідуумами бився. Коли з трьома, найчастіше бив двох, а третього вже доводилося наздоганяти. У нас як в місті було - нап'ється молодик, піде в бар або нічний клуб і там себе царем відчуває - штовхається, матюкається. Мій колір шкіри на них діяв як червона ганчірка на розлюченого бика. От мені й доводилося їх заспокоювати", - цитує Сіллаха "Чемпіон".

Боксер зізнався, що ніколи не цілився в голову.

"Щоб їх сильно не травмувати, бив в живіт. Або по печінці - після таких ударів дихання перекривається, людина зазвичай падає. Після моїх ударів хлопці часто-густо бігли в туалет - рвали там. Деякі, втім, і до клозету не встигали добігти - виривали відразу на місці. Але ініціатором розбірок сам ніколи не був", – підсумував Сіллах.

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Раніше Сіллах розповів випадок зі своєї молодості про те, чим закінчилася для одного з відвідувача нічного клубу не надто адекватна реакція на його колір шкіри.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Ісмаїл Сіллах
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