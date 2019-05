Сигнал для Усика: Уайлдер оголосив про несподіваний матч-реванш

Чемпіон за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) Деонтей Уайлдер оголосив про проведення матчу-реваншу з кубинцем Луїсом Ортісом.

Про це сам американець повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

"Всім моїм фанатам! Я хочу оголосити, що Луїс Ортіс і я підписали контракт на матч-реванш, дата і місце якого будуть оголошені найближчим часом. У всіх мої спірних боях повинна бути поставлена крапка якомога швидше", – написав Уайлдер.

Wilder v Ortiz II 🔥🔥🔥🔥🔥



To all my fans,

I want to announce that Luis Ortiz and I have signed for a rematch, with the date and site to be announced shortly.

All my controversial fights

Must get dealt with ASAP! ️ #BombZquad pic.twitter.com/RZs7vLEhaj