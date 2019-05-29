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Сигнал для Усика: Уайлдер оголосив про несподіваний матч-реванш

1.3тЧитати матеріал російською

Чемпіон за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) Деонтей Уайлдер оголосив про проведення матчу-реваншу з кубинцем Луїсом Ортісом.

Про це сам американець повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

"Всім моїм фанатам! Я хочу оголосити, що Луїс Ортіс і я підписали контракт на матч-реванш, дата і місце якого будуть оголошені найближчим часом. У всіх мої спірних боях повинна бути поставлена крапка якомога швидше", – написав Уайлдер.

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Уайлдер захистив чемпіонський пояс страшним нокаутом у першому раунді

Відзначимо, що перший поєдинок Уайлдер – Ортіс пройшов в березні минулого року і завершився нокаутом кубинця в 10-му раунді. При цьому Луїс провів феноменальні сьому і восьму трихвилинки, коли чемпіон був близький до падіння на канвас. На момент зупинки бою всі судді віддавали мінімальну перевагу чемпіону – 85:84. А ось телеканал Showtime зарахував би перемогу Ортісу – 86:83.

Цікаво, що британець Ентоні Джошуа мав намір провести свій наступний поєдинок саме проти Уайлдера. В іншому випадку, за словами промоутера Едді Хірна, AJ повинен буде провести обов'язковий захист по лінії WBO в бою з Олександром Усиком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британський суперчемпіон Ентоні Джошуа спробував повторити трюк українця Василя Ломаченка і відчув справжній шок.

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Особи
Луїс ОртісДеонтей УайлдерОлександр Усик
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