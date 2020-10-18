Шуфрич заявив про "ганьбу всієї України" після поразки Ломаченка

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Бокс
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Шуфрич заявив про 'ганьбу всієї України' після поразки Ломаченка

Колишній віцепрезидент футбольного клубу "Говерла" Олександр Шуфрич назвав ганьбою радість деяких українців пiсля поразки Василя Ломаченка (14-2, 10 КО) американцеві Теофімо Лопесу (16-0, 12 КО).

За словами Шуфрича-молодшого, Лома повернеться сильніше і об'єднає пояси.

"Він просто дав Лопесу їх на час, щоб потім забрати всi. Нехай той не звикає. Реакція частини наших людей на поразку Василя Ломаченка – це ганьба всієї України", – написав Шуфрич в Twitter.

Шуфрич не стримав емоцій

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12-раундовий поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в легом вазі Ломаченко – Лопес відбувся на арені MGM Grand та завершився перемогою уродженця Гондурасу за очками 116:112, 119:109, 117:111.

Пізніше Ломаченко звернувся до вболівальників. Також було опубліковано повне відео бою.

Крім того, стало відомо, скільки раундів виграв українець.

На прес-конференції Василь зазначив, що не згоден з рішенням суддів.

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