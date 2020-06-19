Схожі на бій із тінню, – чемпіон світу про спаринги з Ломаченком

Володар пояса WBA International у другій напівлегкій вазі Джон Джо Невін згадав спаринги з Василем Ломаченком у 2011 році перед Олімпіадою-2012 і порівняв їх з боєм із тінню.

"Вони схожі на бій із тінню, настільки важко по ньому влучити. Він дозволить вдарити себе тільки в тому випадку, якщо готує для вас щось. Якщо вам вдається успішно діяти в бою проти нього, значить він знаходиться на кілька кроків попереду і вже придумав, як нанести потужний удар", – цитує слова невинно видання BoxingNews24.

Він також зазначив, що Ломаченко спарингує в більш важких рукавичках і з обважнювачами на ногах, але це не заважає йому залишатися таким же швидким.

"Він одягає великі 20-унцеві рукавички, в той час як інші спарингують у 14- або 16-унцевих, боксує з обважнювачами на ногах, але все одно залишається швидше за всіх суперників, з якими він коли-небудь проводив спаринги", – додав Невін .

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер Іван Редкач посміявся з Ломаченка, побачивши тренування його наступного суперника Теофімо Лопеса.