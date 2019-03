"Схопив за сідниці": екс-суперник Кличка потрапив у секс-скандал

Журналістка Дженні Суше збирається подати в суд на боксера Кубрата Пулєва, який після бою поцілував її під час інтерв'ю. Дівчина стверджує, що колишній суперник Володимира Кличка також дозволяв собі інші вольності на її адресу.

"В середині інтерв'ю він схопив мене за обличчя і поцілував. Я була шокована, збентежена і не знала, що відповісти. Потім я підійшла до столу, щоб скласти свої речі в рюкзак. Він схопив мене за сідниці і стиснув обома руками. Потім він мовчки пішов, розсміявшись. Я відчувала себе дуже ніяково через те, що Пулєв ставиться до мене так непрофесійно", - цитує Суше Yahoo Sports.

Дівчина була вкрай обурена цим інцидентом.

"Я запостила це відео, щоб люди знали, що він зробив зі мною. Він повинен відповісти. Я не хочу, щоб йому зійшло це з рук. Те, що він зробив зі мною, було огидно. З жодною жінкою так поводитися не можна. Ми з паном Пулєвим не були друзями і не перебували в романтичних стосунках. Він не мав права мене цілувати", - заявила дівчина.

🥊💋 In case you have not watched it - this video of Bulgarian heavyweight boxer Kubrat Pulev kissing a female reporter after his win over Bogdan Dinu the other night has gone absolutely viral on social media pic.twitter.com/4VswieC6av