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"Схопив за сідниці": екс-суперник Кличка потрапив у секс-скандал

1.5тЧитати матеріал російською

Журналістка Дженні Суше збирається подати в суд на боксера Кубрата Пулєва, який після бою поцілував її під час інтерв'ю. Дівчина стверджує, що колишній суперник Володимира Кличка також дозволяв собі інші вольності на її адресу.

"В середині інтерв'ю він схопив мене за обличчя і поцілував. Я була шокована, збентежена і не знала, що відповісти. Потім я підійшла до столу, щоб скласти свої речі в рюкзак. Він схопив мене за сідниці і стиснув обома руками. Потім він мовчки пішов, розсміявшись. Я відчувала себе дуже ніяково через те, що Пулєв ставиться до мене так непрофесійно", - цитує Суше Yahoo Sports.

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Кубрат Пулєв

Кубрат Пулєв

Boxing Scene

Дівчина була вкрай обурена цим інцидентом.

"Я запостила це відео, щоб люди знали, що він зробив зі мною. Він повинен відповісти. Я не хочу, щоб йому зійшло це з рук. Те, що він зробив зі мною, було огидно. З жодною жінкою так поводитися не можна. Ми з паном Пулєвим не були друзями і не перебували в романтичних стосунках. Він не мав права мене цілувати", - заявила дівчина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кубрат Пулєв став останнім боксером, якого нокаутував екс-чемпіон світу в супертяжах Володимир Кличко. Ця дострокова перемога стала однією з десяти кращих у кар'єрі нашого спортсмена.

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Особи
Володимир КличкоКубрат Пулєв
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Бабы - дуры! (с) Даже в Африке. Только там черные!
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