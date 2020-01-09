Схопив поміж ніг: відео тренування Ломаченка стало хітом

Український чемпіон легкої ваги Василь Ломаченко викликав бурю захоплення в мережі, показавши епічне відео з тренування.

Наш боксер почав підготовку до бою з американцем Теофімо Лопесом, в якому вони розіграють звання абсолютного чемпіона світу орієнтовно в квітні.

На сторінці LomUs Official в соціальній мережі Instagram з'явилося відео розминки Ломаченка. В ролику Василь спочатку розминає руки, а в кінці виконав знаменитий трюк Майкла Джексона, схопивши себе поміж ніг.

Фанати оцінили гумор спортсмена, закидавши його відповідними коментарями. "Вася цей рух готує якраз, коли Лопесу зробить табуретку. Буде вишенька на торті", "В потрібний момент просто ніжку вставив", "Здорово!", "Останній – найважливіше рух у тренуванні", – відреагували вболівальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василя Ломаченка було названо найкращим боксером планети у віці 30 років.

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