"Шокую світ": чемпіон світ безглуздо висловився про Ломаченка, визнавши власну слабкість

Чемпіон світу легкої ваги Річард Комі з Гани висловив упевненість в тому, що зможе побити українця Василя Ломаченка.

Володар пояса за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) при цьому погодився, що істотно програє нашому співвітчизнику в аматорській школі.

Річард Ком (зліва) GEICO

"Я думаю, він один з кращих в світі, а я хочу битися проти кращих в світі. Як чемпіон, я хочу великі бої і великі гроші, розумієте. У мене немає аматорського минулого. У мене було всього 15 боїв (у Ломаченка – 397) і я кілька програв. але це бокс. Я не боюся битися з будь-ким. Якщо я знаю, що б'юся з кращим, я божеволію. Я шокую світ. Коли у мене буде можливість, з божою поміччю я шокую світ і стану одним з кращих", – наводить слова Коммі vringe.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спадкоємець Василя Ломаченка кубинець Робейсі Рамірес зазнав принизливої поразки в дебютному бою на професійному ринзі.

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