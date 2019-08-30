"Шокований": Ломаченко розповів про смерть друга

Український боксер Василь Ломаченко розповів про свою дружбу з росіянином Максимом Дадашевим, який помер у США в результаті травм, отриманих у поєдинку з колумбійцем Сабріелем Матіасом.

Василь Ломаченко та Максим Дадашев 24tv.ua

"Звичайно, я дуже добре знав Макса. Ми були друзями, і він декілька разів допомагав мені готуватися до поєдинків. Я спарингував із ним і він досить часто бував у мене вдома (в Каліфорнії. — Ред.). Він був дуже хорошою людиною. Але це життя, яке ми проживаємо як бійці", — сказав Ломаченко в інтерв'ю The Guardian.

Українець зазначив: те, що трапилося після бою Дадашева, стало для нього шоком.

"Макс був чудовим боксером. Після закінчення поєдинку я подзвонив Егісу (Клімасу, менеджеру Дадашева. — Ред.) І запитав: "Як Макс?" Почув, що його відправили в лікарню. Ми всі дуже хвилювалися, і протягом наступних декількох днів я був на зв'язку весь час. Коли все закінчилося, я був неймовірно шокований", — зізнався Ломаченко.

Нагадаємо, що поєдинок за участю Дадашева був зупинений в 11-му раунді. Після його завершення російського спортсмена доставили в лікарню з набряком мозку. Незважаючи на проведену операцію, врятувати його не вдалося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вдова російського боксера Максима Дадашева назвала винного в смерті чоловіка.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!