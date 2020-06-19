Шість разів ходив у туалет, – тренер Мейвезера про нерви МакГрегора перед боєм у 2017 році

Тренер легендарного Флойда Мейвезера Нейт Джонс розповів про нерви ірландського бійця змішаних єдиноборств Конора МакГрегора перед боєм з американцем у 2017 році.

"Я був у роздягальні МакГрегора, коли йому бинтували руки. Я ще ніколи не бачив, щоб хтось так сильно нервував. Це стало найдивовижнішою подією вечора для мене, оскільки на публіці ірландець говорив багато брудних слів, а в роздягальні виглядав шокованим. Він шість разів ходив у туалет. Я подумав: "Що не так із цим хлопцем?"" – цитує слова Джонса видання The Sun.

Нагадаємо, що бій між Мейвезером і Макгрегором відбувся 26 серпня 2017 року і закінчився перемогою американця технічним нокаутом у десятому раунді. У пресі цей поєдинок назвали "найдорожчим в історії". Флойд отримав офіційний гонорар у розмірі 100 мільйонів доларів, а Конор – 30 мільйонів доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мейвезер викликав МакГрегора на матч-реванш, пообіцявши покарати ірландця.