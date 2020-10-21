Шатернікова про травму Ломаченка: йому потрібно було прислухатися до думки батька

Віцепрезидент Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова заявила, що Василю Ломаченку потрібно було прислухатися до думки батька Анатолія та перенести бій з Теофімо Лопесом через травму плеча.

У коментарі виданню Tribuna ексчемпіонка світу зізналася, що розуміє, чому український боксер не пішов на цей крок. Вона пояснила це тим, що Василь занадто сильно мріяв про титул і не готовий був відтягувати проведення поєдинку.

"Коли мрія всього твого життя може здійснитися через 6 тижнів, то сказати на цьому етапі собі "стоп, потрібно відкласти" – це дуже важко. Дуже складно зважитися на перенесення бою. Я розумію, чому він не погодився з думкою батька. У нього була жага та мрія стати абсолютним чемпіоном, а тут тобі кажуть: "Почекай трохи, потрібно залікувати плече". І ти розумієш, що тобі цю мрію відтягують, і Ломаченко на це не погодився. Якщо відійти від емоцій, то, напевно, потрібно було прислухатися до думки батька. Але ми всі люди та робимо помилки, Ломаченко теж їх робить. Так сталося", – поділилася своєю думкою Шатернікова.

Вона також відзначила, що травма, яку отримав Василь, не є виправданням його сенсаційної поразки.

"Я б не говорила про таке поняття, як виправдання, я б говорила про фактор, який міг зіграти не на користь майстерності Василя, не на користь його перемоги. Він практично все своє життя працює на межі можливого. Те, що його фізіологічні ресурси та тіло почали давати збій – це говорить про те, що він готувався на всі 100% до бою з Лопесом", – додала Шатернікова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на інформацію про травму Ломаченка відреагували Теофімо Лопес і український боксер Іван Редкач.