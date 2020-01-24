Шансів немає: букмекери змінили котирування на бій Усик – Чісора

Букмекери оновили ставки на переможця поєдинку між українцем Олександром Усиком і британцем Дерека Чісори після анонсу бою.

За словами промоутера Едді Хірна суперники зійдуться 28 березня, найімовірніше, на лондонській О2 Arena. Ця новина змусила аналітиків подивитися котирування на бій і ще більше знизити шанси Чісори на успіх.

Ставки на перемогу 36-річного Дерека приймаються з коефіцієнтом 5,50, тоді як ще тиждень тому цей показник дорівнював 4,33. У свою чергу тріумф Усика оцінюється котируванням 1,12 (було – 1,20). А на нічию тепер можна поставити з коефіцієнтом 34,00 (було – 21,00).

Олександр Усик кадр з відео

Нагадаємо, Усик успішно дебютував в супретяжелом вазі, перемігши технічним нокаутом Чаза Уізерспуна в жовтні минулого року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бій з Дереком Чісорою може створити Олександру Усику проблеми з організацією поєдинку проти Ентоні Джошуа.

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