"Шанси згасають": Лопес засумнівався в проведенні бою з Ломаченком

Промоутер українця Боб Арум спростував інформацію про зрив поєдинку і сказав, що сподівається на його проведення у вересні

Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що причиною скасування бою стане не закриття авіасполучення, а значне зменшення гонорару Василя

Нещодавно Лопес повідомив про зрив поєдинку з Ломаченком, який перебуває в Україні і не зможе вилетіти в США найближчим часом

Після переносу бою через коронавірус американський боксер заявив, що не буде битися при порожніх трибунах

Спочатку поєдинок між боксерами був запланований на 30 травня в Нью-Йорку на "Медісон Сквер Гарден"

Наступний суперник Василя Ломаченка Теофімо Лопес заявив, що хоче побитися з українцем, але не може гарантувати проведення бою.

"Я не можу нічого обіцяти. Я хочу, щоб поєдинок проти Ломаченка відбувся, але чим довше триває пандемія, тим сильніше згасають шанси на його проведення. І вони чекають цього, вони чекають мене. Вони знають, що я не зможу вкластися у вагу" , – цитує слова Лопеса видання BoxingScene.

Теофімо Лопес і його команда

Він також розповів про свої плани перейти в першу напівсередню вагу.

"Я дійсно планую перейти в більш важку вагу. Я дуже близький до того, щоб набрати 63,5 кг. Якби я не підтримував себе у формі і не тренувався, то не зміг би втриматися в легкій вазі. Мої кістки ростуть. Я намагаюся контролювати свою вагу, щоб провести ще один-два бої в легкому дивізіоні ", – заявив Лопес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Ломаченко Боб Арум спростував інформацію про зрив поєдинку між українцем і американцем і назвав орієнтовні дати його проведення.

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