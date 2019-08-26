Сенсація: бій Повєткін – Ф'юрі оголошено чемпіонським

Поєдинок росіянина Олександра Повєткіна та британця Хьюі Ф'юрі буде титульним.

Як повідомляє прес-служба промоутерської компанії "Світ боксу", Російський Витязь та двоюрідний брат одіозного Тайсона Ф'юрі битимуться за вакантний чемпіонський пояс за версією Всесвітньої боксерської асоціації – WBA International.

Бій Повєткін – Ф'юрі відбудеться 31 серпня в Лондоні на O2 Arena у великому вечорі боксу компанії Matchroom Boxing, головною подією якого стане поєдинок чемпіона світу в легкій вазі українця Василя Ломаченка та британця Люка Кемпбелла.

Олександр Повєткін Instagram компанії "Світ боксу"

Відзначимо, що Повєткін програв Ентоні Джошуа технічним нокаутом в сьомому раунді в своєму останньому бою, який відбувся у вересні минулого року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери опублікували прогноз на бій Повєткін – Ф'юрі.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!