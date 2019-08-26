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Сенсація: бій Повєткін – Ф'юрі оголошено чемпіонським

3.7т Читати матеріал російською

Поєдинок росіянина Олександра Повєткіна та британця Хьюі Ф'юрі буде титульним.

Як повідомляє прес-служба промоутерської компанії "Світ боксу", Російський Витязь та двоюрідний брат одіозного Тайсона Ф'юрі битимуться за вакантний чемпіонський пояс за версією Всесвітньої боксерської асоціації – WBA International.

Бій Повєткін – Ф'юрі відбудеться 31 серпня в Лондоні на O2 Arena у великому вечорі боксу компанії Matchroom Boxing, головною подією якого стане поєдинок чемпіона світу в легкій вазі українця Василя Ломаченка та британця Люка Кемпбелла.

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Де дивитися онлайн Повєткін – Ф'юрі: розклад трансляцій чемпіонського бою

Олександр Повєткін

Олександр Повєткін

Instagram компанії "Світ боксу"

Відзначимо, що Повєткін програв Ентоні Джошуа технічним нокаутом в сьомому раунді в своєму останньому бою, який відбувся у вересні минулого року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери опублікували прогноз на бій Повєткін – Ф'юрі.

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Особи
Олександр Повєткін Хьюі Фьюрі
Місце
Англія Лондон
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
С новой силой раиссянский наркоман в бой кидается. Пусть с начала насцыт в банаочку, анализы на мельдоний сдаст или раиссянские портсмены без допинга и посрать сходить не могут, ноги не несут.
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