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Сенсаційний вибір: названо наступного суперника Усика

3.4т Читати матеріал російською

Першим суперником Олександра Усика в суперважкому дивізіоні, найімовірніше, стане непереможний представник Нідерландів Тайлор Спонг.

Такою інформацією на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter поділився відомий боксерський інсайдер, журналіст The Athletic Майк Коппінджер. За його даними, пропозиція була зроблена також відомому американцю Брайанту Дженнінгсу.

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Тайрон Спонг

Тайрон Спонг

Instagram Тайрона Спонга

Крім того, росіянин Дмитро Бівол повідомив, що виступить в андеркарті поєдинку Олександра Усика. "Дмитро Бівол сказав The Athletic, що він,найімовірніше, повернеться на ринг 12 жовтня з трансляцією на DAZN в андеркарті дебюту Олександра Усика в хевівейті. Тайрон Спонг, здається, є лідером у виборі суперника для Усика", – написав Коппінджер.

Зазначимо, що 33-річний Спонг провів на професійному ринзі 13 боїв, у яких здобув 12 перемог нокаутом. Раніше він виступав у змішаних єдиноборствах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик викликав резонанс у мережі після того, як зачитав на відео власний вірш.

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Олександр Усик
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