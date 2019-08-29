Сенсаційний вибір: названо наступного суперника Усика

Першим суперником Олександра Усика в суперважкому дивізіоні, найімовірніше, стане непереможний представник Нідерландів Тайлор Спонг.

Такою інформацією на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter поділився відомий боксерський інсайдер, журналіст The Athletic Майк Коппінджер. За його даними, пропозиція була зроблена також відомому американцю Брайанту Дженнінгсу.

Dmitry Bivol tells The Athletic he's likely to return Oct. 12 on DAZN in the co-feature to Aleksandr Usyk's heavyweight debut. With the major players at 175 tied up, will likely be a stay-busy type opponent for Bivol. Tyrone Sprong appears to be the front-runner for Usyk - Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 29 серпня 2019 р

Тайрон Спонг Instagram Тайрона Спонга

Крім того, росіянин Дмитро Бівол повідомив, що виступить в андеркарті поєдинку Олександра Усика. "Дмитро Бівол сказав The Athletic, що він,найімовірніше, повернеться на ринг 12 жовтня з трансляцією на DAZN в андеркарті дебюту Олександра Усика в хевівейті. Тайрон Спонг, здається, є лідером у виборі суперника для Усика", – написав Коппінджер.

Зазначимо, що 33-річний Спонг провів на професійному ринзі 13 боїв, у яких здобув 12 перемог нокаутом. Раніше він виступав у змішаних єдиноборствах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик викликав резонанс у мережі після того, як зачитав на відео власний вірш.

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