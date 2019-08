Сенсаційний вибір: названо наступного суперника Усика

Першим суперником Олександра Усика в суперважкому дивізіоні, найімовірніше, стане непереможний представник Нідерландів Тайлор Спонг.

Такою інформацією на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter поділився відомий боксерський інсайдер, журналіст The Athletic Майк Коппінджер. За його даними, пропозиція була зроблена також відомому американцю Брайанту Дженнінгсу.

Dmitry Bivol tells The Athletic he's likely to return Oct. 12 on DAZN in the co-feature to Aleksandr Usyk's heavyweight debut. With the major players at 175 tied up, will likely be a stay-busy type opponent for Bivol. Tyrone Sprong appears to be the front-runner for Usyk