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2 грудня • оновлено в 22:07
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"Секс" під забороною: стала відома важлива деталь реваншу Джошуа – Руїс

5.6т
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7 грудня відбудеться один із головних боїв року – Джошуа – Руїс. Однак багато фанатів боксу розчаровані – на поєдинку не буде ринг-гьорлз, які традиційно виносять таблички з номером раунду.

Бій Джошуа – Руїс в Саудівській Аравії мине без сексапільних красунь

Бій Джошуа – Руїс в Саудівській Аравії мине без сексапільних красунь

The Sun

Бій відбудеться в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Як відомо, на Близькому Сході існують суворі правила щодо того, що жінки можуть вдягати на публіці, а що – ні. Саме це стало причиною того, що організатори вирішили відмовитися від залучення дівчат ринг-гьорлз, чиї образи, як правило, мають дуже сексапільний вигляд. Рішення ухвалено з поваги до місцевої культури, повідомляє британський таблоїд The Sun.

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Усик відмовився битися з переможцем бою Джошуа – Руїс

Нагадаємо, 1 червня в Нью-Йорку Джошуа програв Руїсу технічним нокаутом в сьомому раунді й поступився супернику всіма своїми титулами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Джошуа зізнався, за що вдячний українцеві Володимиру Кличку напередодні поєдинку-реваншу з мексиканцем.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Джошуа – Руїс: реванш
Місце
Саудівська Аравія Ер-Ріяд
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