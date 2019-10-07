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7 жовтня • оновлено в 18:04
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"Щось раптом трапляється": названо причину госпіталізації Дерев'янченка та Головкіна

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Українець Сергій Дерев'янченко і казах Геннадій Головкін були госпіталізовані після свого бою 5 жовтня за рішенням Нью-Йоркської атлетичної комісії.

Про це розповів промоутер GGG Том Леффлер. За його словами, наш співвітчизник зазнав більш суттєвої шкоди від ударів суперника.

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DAZN

"Сергій завдавав у ціль багато силових ударів, але Геннадій пробивав сильніші, й вони спричинили більше шкоди обличчю Дерев'янченка. Із Сергієм все було гаразд з точки зору поглинання ударів, але ви ніколи не знаєте, як все обернеться. Іноді боксер виглядає добре, але щось раптом трапляється. Тому вони вжили заходів обережності й відправили їх до лікарні", – цитує Леффлера sports.kz.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Геннадій Головкін переміг Сергія Дерев'янченка одноголосним рішенням суддів – 114:113, 115:112, 115:112. Після бою казахстанського чемпіона освистав зал легендарної арени Madison Square Garden. Крім того, результат поєдинку викликав обурення у мережі.

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Тема
Головкін – Деревянченко
Особи
Геннадій Головкін Сергій Деревянченко
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