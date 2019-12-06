"Щось екстравагантне": Кличко заінтригував заявою про камбек

Легендарний Володимир Кличко не збирається повертатися у ринг заради проведення декількох боїв.

При цьому, за словами українського ексчемпіона світу, у нього є мотивація для того, щоб відновити кар'єру.

"Не буде ніякого камбека з тренувальними таборами та декількома боями. Якщо я повернуся, це буде щось екстравагантне. Рекорд Формана, який став чемпіоном світу в 45 років, насправді той виклик, який може мене роздратувати", – сказав Володимир в інтерв'ю Hamburger Abendblatt, передає sport1.de.

Володимир Кличко

Нагадаємо, Володимир Кличко провів 69 боїв у кар'єрі, вигравши 64 із них. У своєму останньому поєдинку українець у квітні 2017 року програв технічним нокаутом в 11-му раунді британцю Ентоні Джошуа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Кличко розкритикував Тайсона Ф'юрі за його сексистські висловлювання.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!