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6 грудня • оновлено в 12:18
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"Щось екстравагантне": Кличко заінтригував заявою про камбек

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Легендарний Володимир Кличко не збирається повертатися у ринг заради проведення декількох боїв.

При цьому, за словами українського ексчемпіона світу, у нього є мотивація для того, щоб відновити кар'єру.

"Не буде ніякого камбека з тренувальними таборами та декількома боями. Якщо я повернуся, це буде щось екстравагантне. Рекорд Формана, який став чемпіоном світу в 45 років, насправді той виклик, який може мене роздратувати", – сказав Володимир в інтерв'ю Hamburger Abendblatt, передає sport1.de.

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Володимир Кличко

Володимир Кличко

Нагадаємо, Володимир Кличко провів 69 боїв у кар'єрі, вигравши 64 із них. У своєму останньому поєдинку українець у квітні 2017 року програв технічним нокаутом в 11-му раунді британцю Ентоні Джошуа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Кличко розкритикував Тайсона Ф'юрі за його сексистські висловлювання.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Володимир Кличко
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