"Щоб влучати, потрібно бачити": Усик попередив Чісору

Український боксер Олександр Усик відповів на слова Дерека Чісори та його менеджера Девіда Хея, які засумнівалися в тому, що він зможе встояти після сильних ударів британця.

"Я постійно стикаюся з таким планом на бій від моїх суперників. Щоб влучити в ціль, потрібно спочатку її побачити, бо ти можеш нанести хоч мільйон ударів, але який сенс, якщо вони не влучають у ціль", – сказав Усик в інтерв'ю виданню SkySports.

Олександр Усик Fight Sports

Тим не менш, Олександр визнав, що поважає Чісору ще з часів, коли українець був любителем, а британець бився з Віталієм Кличком і Девідом Хеєм.

"Коли я був любителем, то дивився його бої проти Віталія Кличка, Девіда Хея і думав, які круті хлопці і як далеко вони знаходяться, а зараз я поб'юся з одним із них", – додав боксер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше промоутер українця Едді Хірн висловився про дату і місце бою, а Хей опублікував трейлер до поєдинку Усика і Чісори.