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"Що за країна?" Легенда боксу повідомив, як Україна "заткнула за пояс" Росію

4.5т Читати матеріал російською

Президент Національної ліги професійного боксу України Михайло Зав'ялов в своїй книзі "Боксерські байки" згадав перші поїздки на міжнародні турніри за часів незалежності.

Михайло Зав'ялов

Михайло Зав'ялов

ukrainianboxing

"У перші роки незалежності, коли ми прилітали за кордон боксувати, я завжди вкривав наших боксерів прапором України, а вони робили коло пошани по рингу. Нас запитували: "Russia?" А ми відповідали: "No! Ukraine!" Вони відповідали нам: "Що за країна така?" А ми відповідали: "Скоро дізнаєтеся". А потім, коли наш спортсмен в черговий раз вигравав і звучав український гімн, я відчував приголомшливі і незабутні відчуття", - написав Зав'ялов.

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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
А что это за "легенда" такая?
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филипп филипыч
филипп филипыч
Где здесь затыкание за пояс?))) два раза перечитал. обоз такой обоз))
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Питон Каа
Питон Каа
Если перемог нет украинцы их придумывают... Ну надо же им хоть как-то радоваться, бедолагам, если жизнь не задалась...
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Питон Каа
Питон Каа
Иванович Юрий, ой, а шо будет? Совершите геройство и откажетесь от транзита газа, а убогие?
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Питон Каа, давит, как же вас жаба давит - толи еще будет.
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