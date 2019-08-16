"Що за країна?" Легенда боксу повідомив, як Україна "заткнула за пояс" Росію

Президент Національної ліги професійного боксу України Михайло Зав'ялов в своїй книзі "Боксерські байки" згадав перші поїздки на міжнародні турніри за часів незалежності.

Михайло Зав'ялов ukrainianboxing

"У перші роки незалежності, коли ми прилітали за кордон боксувати, я завжди вкривав наших боксерів прапором України, а вони робили коло пошани по рингу. Нас запитували: "Russia?" А ми відповідали: "No! Ukraine!" Вони відповідали нам: "Що за країна така?" А ми відповідали: "Скоро дізнаєтеся". А потім, коли наш спортсмен в черговий раз вигравав і звучав український гімн, я відчував приголомшливі і незабутні відчуття", - написав Зав'ялов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генсек Федерації боксу Росії зробив несподівану заяву про бойкот України чемпіонату світу, який в 2019 році пройде в Єкатеринбурзі.

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