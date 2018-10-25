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''Що взагалі коїться?!'' Володимир Кличко прийшов у лють у прямому ефірі

94.4тЧитати матеріал російською

Легендарний український чемпіон Володимир Кличко із обуренням відреагував на виключення боксу з програми Олімпійських ігор у Токіо, які пройдуть через чотири роки. На думку нашого співвітчизника, це рішення Міжнародного олімпійського комітету виглядає абсурдним.

"Давайте говорити про те, що аматорський бокс — це основа. І аматорський спорт принципово важливий. І мені дуже боляче чути, що Міжнародна федерація любительського боксу (AIBA) була відсторонена від участі в Олімпійських іграх-2020. Як це взагалі могло статися?! Що коїться?! Це ж смішно! І атлети, і фани страждають від цього", — сказав Кличко в інтерв'ю Collider Live.

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Володимир Кличко

Володимир Кличко

Кадр з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у програму Олімпійських ігор 2020 року в Токіо було включено командне дзюдо.

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Тема
Олімпіади-2020
Особа
Володимир Кличко
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