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17 квітня • оновлено в 17:08
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"Що він курить?" Боб Арум висміяв Джошуа через бій із Ф'юрі

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Промоутер українця Василя Ломаченка з компанії Top Rank Боб Арум був вкрай здивований, почувши про те, що Ентоні Джошуа кинув виклик Тайсону Ф'юрі.

"Я не був обізнаний про те, що сказав Ентоні Джошуа, поки ви мені про це не повідомили. Чесно, я не знаю, що він курить. Шанси на те, що Кубрат Пулєв почекає, поки відбудеться цей бій, дорівнюють нулю. Тим більше, Ф'юрі буде битися з Деонтеєм Уайлдером", – цитує слова Арума видання World Boxing News.

Боб Арум

Боб Арум

Daily Mail

Менеджер Уайлдера Шеллі Фінкель також залишився не в захваті від того, що наговорив британський боксер.

"Я не впевнений, що потрібно якимось чином коментувати цю ситуацію. Ми це вже проходили і нам більше нічого додати. Ми з нетерпінням чекаємо бою проти Ф'юрі", – сказав Фінкель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ентоні Джошуа кинув виклик Тайсону Ф'юрі, незважаючи на те, що у них обох вже заплановані наступні поєдинки з іншими боксерами.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Кубрат Пулєв Деонтей Вайлдер Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі Боб Арум
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