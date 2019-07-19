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"Що в цьому поганого?" Гвоздик закликав пишатися поїздками в Росію

3.5т Читати матеріал російською

Український чемпіон за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) в напівважкій вазі Олександр Гвоздик готовий спокійно поїхати боксувати в Росію.

"Що в цьому поганого?" Гвоздик закликав пишатися поїздками в Росію

tribuna.com

"А в чому проблема? Ось, були до Саші Усика питання. Якщо для тих, хто вважає Росію ворогом або загарбником, так людина поїхала в тил ворога, на очах у тисяч ворогів вразила їхнього солдата, вороги послухали український гімн, що в цьому поганого? Цим треба пишатися", – цитує 32-річного харків'янина tribuna.com.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Гвоздик 18 жовтня проведе перший у кар'єрі об'єднувальний поєдинок. Суперником нашого боксера стане володар титулу за версією IBF росіянин Артур Бетербієв (14-0, 14 КО).

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Олександр Гвоздик
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
Потроллил патриотов . :-))))))
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