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3 вересня • оновлено в 17:50
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"Що в голові?" Ломаченко розгнівав українців словами про війну з Росією

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Український суперчемпіон Василь Ломаченко викликав гнів своїми висловлюваннями про агресію Росії по відношенню до нашій країні.

Боксер назвав війну на Донбасі "політичною напруженою ситуацією і дерибаном нагорі", на що українці нагадали йому про загиблих бійців ВСУ.

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Василь Ломаченко

Василь Ломаченко

"Думська"

"А ви говорите війна!.. Просто дерибан! Нагорі. Тисячі трупів внизу – це не вважається. Ага", "Якщо б він назвав війну війною, то за дружбу з росіянами його б ніхто не засудив", "Було очевидно, що думка Василя не сильно відрізняється від думки його друзів", "Вася до останнього тримався, але і його понесло", "Ось що у людей в голові? Чому вони такі тупі?", "Бути громадянином своєї країни – це значить мати громадянську позицію. Усики та Васі цієї позиції не мають або мають громадянську позицію якоїсь іншої країни, яка знаходитися десь там на північному сході", – відреагували на слова Ломаченка користувач порталу Tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко зізнався, що йому надходили пропозиції почати політичну кар'єру. При цьому боксер підкреслив, що на даний момент він не зацікавлений в цьому.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Василь Ломаченко
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
И до Ломаченко дошло что у них гражданская война!
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a alexeyon
a alexeyon
Русинов Алексей, ага.. гиркин, безлер, моторолла и остальные гопники все граждане Украины...ахахахаха..
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Боксери ніколи не відрізнялися розумом. Голова у них не сприймає науки, а приймає удари. Це не йде на користь.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Ранение в голову - профессиональная характеристика любого боксера. Это тупые, заторможенные идиоты. Не способные сложить дважды два даже на калькуляторе. Так чего ожидать от этих идиотов?
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