"Що в голові?" Ломаченко розгнівав українців словами про війну з Росією

Український суперчемпіон Василь Ломаченко викликав гнів своїми висловлюваннями про агресію Росії по відношенню до нашій країні.

Боксер назвав війну на Донбасі "політичною напруженою ситуацією і дерибаном нагорі", на що українці нагадали йому про загиблих бійців ВСУ.

Василь Ломаченко "Думська"

"А ви говорите війна!.. Просто дерибан! Нагорі. Тисячі трупів внизу – це не вважається. Ага", "Якщо б він назвав війну війною, то за дружбу з росіянами його б ніхто не засудив", "Було очевидно, що думка Василя не сильно відрізняється від думки його друзів", "Вася до останнього тримався, але і його понесло", "Ось що у людей в голові? Чому вони такі тупі?", "Бути громадянином своєї країни – це значить мати громадянську позицію. Усики та Васі цієї позиції не мають або мають громадянську позицію якоїсь іншої країни, яка знаходитися десь там на північному сході", – відреагували на слова Ломаченка користувач порталу Tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко зізнався, що йому надходили пропозиції почати політичну кар'єру. При цьому боксер підкреслив, що на даний момент він не зацікавлений в цьому.

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