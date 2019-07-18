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"Сашко, де ти гуляв?" Усик провідав дітей в окупованому Криму

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Непереможний український боксер Олександр Усик відвідав дитячу спортивну школу в окупованому Криму.

Як повідомляє видання "Кримський спорт", Усик побував у гостях у юних ялтинських сумоїстів. Прославлений боксер взяв участь у нагородженні переможців і призерів Відкритої першості спортшколи №6 із сумо, яке пройшло в Гаспрі. Усик також провів майстер-клас для дітей та відповів на їхні численні запитання, взяв участь у фотосесії та роздав автографи.

Олександр Усик у Криму

Олександр Усик у Криму

crimeansport.ru

Черговий публічний захід українського чемпіона на окупованій кримській території викликав неоднозначну реакцію серед інтернет-користувачів. На сайті "Трибуна" під новиною один із коментарів був таким: "А на неокупованій території він як часто школярів відвідує?", "Сашко, де ти гуляв?" – із сарказмом питає інший фанат.

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Втім, частина фанатів поставилася лояльно до вчинку боксера: "Усик – кримчанин. Логічно, що ця частина країни користується у нього особливою любов'ю", "Крим же Україна? Заїжджав через Україну? Взагалі не бачу проблем. А те, що до дітей поїхав – так взагалі красень".

Олександр Усик у Криму

Олександр Усик у Криму

crimeansport.ru

Олександр Усик у Криму

Олександр Усик у Криму

crimeansport.ru

Нагадаємо, напередодні Олександр Усик засвітився в Криму, виклавши фото з гори Ай-Петрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер зробив заяву про дебют Усика в хевівейті, назвавши дату бою.

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Особа
Олександр Усик
Місце
Україна Ялта
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Интересно, а при награждении российский гимн играл?
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