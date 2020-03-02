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2 березня • оновлено в 15:59
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Салліван Баррера зухвало звернувся до Сергія Ковальова

2.7т
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38-річний кубинський боксер Салліван Баррера (22-3, 14 КО) заявив, що підписав контракт на бій із Сергієм Ковальовим (34-4-1, 29 КО), і закликав росіянина взяти з нього приклад.

"Я прийняв пропозицію про бій з Ковальовим і підписав контракт. Він говорить, що поки не хоче погоджуватися, оскільки йому потрібно більше часу, щоб набрати вагу. Бла-бла-бла. Вперед, чувак, цей бій – справа честі. Досить пити горілку, час тренуватися ", – написав Баррера на своїй сторінці в Twitter.

Салліван Баррера

Салліван Баррера

Bosing Scene

Очікується, що поєдинок між боксерами може відбутися в квітні або травні в рамках Golden Boy Promotions. Відзначимо, що раніше росіянина зупинили поліцейські в американській Каліфорнії та звинуватили його у п'яному водінні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергій Ковальов звинувачується в побитті американки Джеймі Фронтц. Відносно російського боксера відкрито кримінальну справу, йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

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Особа
боксер Сергій Ковальов
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Шо, не терпится люлей получить?
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