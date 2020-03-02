Салліван Баррера зухвало звернувся до Сергія Ковальова

38-річний кубинський боксер Салліван Баррера (22-3, 14 КО) заявив, що підписав контракт на бій із Сергієм Ковальовим (34-4-1, 29 КО), і закликав росіянина взяти з нього приклад.

"Я прийняв пропозицію про бій з Ковальовим і підписав контракт. Він говорить, що поки не хоче погоджуватися, оскільки йому потрібно більше часу, щоб набрати вагу. Бла-бла-бла. Вперед, чувак, цей бій – справа честі. Досить пити горілку, час тренуватися ", – написав Баррера на своїй сторінці в Twitter.

Салліван Баррера Bosing Scene

I sign for fight done i acept this @KrusherKovalev no want to sign say he need some time and more weight bla bla bla you are krusher men lets fight honor for me fight you lets go my friend no more vodka time train #boxing - Sullivan Barrera (@sullivanbarrera) February 29, 2020

Очікується, що поєдинок між боксерами може відбутися в квітні або травні в рамках Golden Boy Promotions. Відзначимо, що раніше росіянина зупинили поліцейські в американській Каліфорнії та звинуватили його у п'яному водінні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергій Ковальов звинувачується в побитті американки Джеймі Фронтц. Відносно російського боксера відкрито кримінальну справу, йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

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