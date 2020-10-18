Садовий – Ломаченку: коли одвертаєшся від України, вона відвертається від тебе

Мер Львова Андрій Садовий, коментуючи поразку Василя Ломаченка (14-2, 10 КО) від Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО), згадав російський скандал, в який потрапив Лома.

Садовій натякнув, що головна причина негативних коментарів в інтернеті, пов'язана з любов'ю Василя до Російської Федерації.

"При всій повазі до спортивного минулого Василя Ломаченка, але коли ти одвертаєшся від своєї країни, вона відвертається від тебе. І навіть абсолютно чужий хлопець на прізвище Лопес стає їй ближче", – написав Садовій в Facebook.

Садовий прокоментував поразку Ломаченко Facebook Андрія Садового

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні Ломаченко у своєму Instagram розмістив провокаційне відео з російськими спецпризначенцями.

Пізніше Василь разом з кумом Олександром Усиком знялися в російському фільмі "Здрастуй, брат, Христос Воскресе!".

Також Василь Ломаченко брав участь в богослужінні в рамках паломництва в Єрусалимі разом з УПЦ Московського Патріархату.

7 травня Василя внесли в базу сайту "Миротворець".