Росiйський боксер переміг в чемпіонському бою і вийшов на українця

Чемпіон WBA в напівважкій вазі Дмитро Бівол (15-0, 11 КО) переміг американця Джо Сміта (24-2, 20 КО), в п'ятий раз захистивши свій титул, i ставши одним з потенційних суперників Олександра Гвоздика.
На вечорі боксу в Вероні, штат Нью-Йорк, США, 28-річний росіянин здобув перемогу одноголосним рішенням суддів: 119-109, 119-109, 118-110.
Бівол - Сміт
Twitter.com/boxing_social
Росіянин упевнено контролював ситуацію, розстрілюючи опонента ударами з дистанції і майстерно уникаючи спроб Сміта завершити бій нокаутом. У 7-му раунді Дмитру вдався точний удар зліва, який приголомшив суперника.
Бівол - Сміт
Twitter.com/boxing_social
Бівол - Сміт
Twitter.com/boxing_social
Бівол - Сміт
Twitter.com/boxing_social
На останніх секундах поєдинку Бівол практично зупинив опонента жорсткою серією, але нокаутувати представника США так і не зміг.
Раніше чемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) Олександр Гвоздик висловився щодо можливості бою з чемпіоном світу Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) Дмитром Біволом.
Українця цікавить поєдинок з росіянином виключно з точки зору об'єднання титулів.
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