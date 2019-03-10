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Росiйський боксер переміг в чемпіонському бою і вийшов на українця

5.4тЧитати матеріал російською

Чемпіон WBA в напівважкій вазі Дмитро Бівол (15-0, 11 КО) переміг американця Джо Сміта (24-2, 20 КО), в п'ятий раз захистивши свій титул, i ставши одним з потенційних суперників Олександра Гвоздика.

На вечорі боксу в Вероні, штат Нью-Йорк, США, 28-річний росіянин здобув перемогу одноголосним рішенням суддів: 119-109, 119-109, 118-110.

Бівол - Сміт

Бівол - Сміт

Twitter.com/boxing_social

Росіянин упевнено контролював ситуацію, розстрілюючи опонента ударами з дистанції і майстерно уникаючи спроб Сміта завершити бій нокаутом. У 7-му раунді Дмитру вдався точний удар зліва, який приголомшив суперника.

Бівол - Сміт

Бівол - Сміт

Twitter.com/boxing_social

Бівол - Сміт

Бівол - Сміт

Twitter.com/boxing_social

Бівол - Сміт

Бівол - Сміт

Twitter.com/boxing_social

На останніх секундах поєдинку Бівол практично зупинив опонента жорсткою серією, але нокаутувати представника США так і не зміг.

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Раніше чемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) Олександр Гвоздик висловився щодо можливості бою з чемпіоном світу Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) Дмитром Біволом.

Українця цікавить поєдинок з росіянином виключно з точки зору об'єднання титулів.

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Особа
Дмитро Бівол
Місце
США
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