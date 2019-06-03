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Руїса можуть позбавити чемпіонського пояса — ЗМІ

4.1тЧитати матеріал російською

Новий чемпіон світу у суперважкій вазі мексиканець Енді Руїс може бути позбавлений одного зі своїх титулів, які він завоював у бою з Ентоні Джошуа.

За даними Daily Mail, Міжнародна боксерська федерація (IBF) має намір санкціонувати поєдинок Руїса з обов'язковим претендентом на пояс по своїй лінії — Кубратом Пулєвим із Болгарії. При цьому сам мексиканець найперше має намір дати реванш британцю, оскільки він був прописаний у контракті на перший поєдинок і набагато вигідніший фінансово.

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Джошуа — Руїс: опубліковане нове відео вражаючого нокауту

Енді Руїс

Енді Руїс

Якщо IBF не піде на поступки чемпіону, Руїсу доведеться відмовитися від титулу. Це може означати, що вакантний пояс Пулєв розіграє у поєдинку проти британця Тайсона Ф'юрі. Цікаво, що "Циганський король" зі свого боку вже погодив проведення матчу-реваншу з Деонтеєм Уайлдером на початку майбутнього року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Енді Руїс сенсаційно переміг Ентоні Джошуа нокаутом у сьомому раунді і став першим в історії суперважкої вагової категорії чемпіоном світу з Мексики.

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Особа
Енді Руїс-молодший
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Власова Алена
Власова Алена
Огpoмнoe спасибо вceм тeм, кто пoказaл мне cайт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁sdjiy6 Прocто прoйдя oпpоc получила почти полугoдовую зарплату)) Пoльзyйтесь, пока еще ecть возможнoсть=)
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