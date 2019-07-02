Руїс розповів, на що витратив гроші за сенсаційну перемогу над Джошуа

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Енді Руїс-молодший зізнався, що призові від бою з Ентоні Джошуа витратив на своїх батьків.

"У першу чергу я купив мамі автомобіль. Це була перша купівля на отримані від поєдинку гроші. Я придбав мамі машину, оскільки в юності зламав багато її автомобілів. Тому вона заслужила нову класну тачку", – цитує Руїса BoxingScene.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок Джошуа - Руїс відбувся у США 2 червня і завершився сенсаційним нокаутом чемпіона в 7-му раунді.

Пізніше Енді зізнався, що ранній нокдаун допоміг йому перемогти Ентоні. Промоутер британського екс-чемпіона Едді Хірн заявив, що такий результат шокував його.

Пізніше Всесвітня боксерська організація (WBO) видала офіційну постанову, призначивши Олександра Усика (16-0, 12 КО) обов'язковим претендентом у суперважкому дивізіоні. Українець побореться з переможцем матч-реваншу між Джошуа і Руїсом, який запланований на кінець року.

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