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Руїс розповів, на що витратив гроші за сенсаційну перемогу над Джошуа

Руїс розповів, на що витратив гроші за сенсаційну перемогу над Джошуа
Мексиканець дав відверте інтерв'ю
1.3тЧитати матеріал російською

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Енді Руїс-молодший зізнався, що призові від бою з Ентоні Джошуа витратив на своїх батьків.

"У першу чергу я купив мамі автомобіль. Це була перша купівля на отримані від поєдинку гроші. Я придбав мамі машину, оскільки в юності зламав багато її автомобілів. Тому вона заслужила нову класну тачку", – цитує Руїса BoxingScene.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок Джошуа - Руїс відбувся у США 2 червня і завершився сенсаційним нокаутом чемпіона в 7-му раунді.

Пізніше Енді зізнався, що ранній нокдаун допоміг йому перемогти Ентоні. Промоутер британського екс-чемпіона Едді Хірн заявив, що такий результат шокував його.

Пізніше Всесвітня боксерська організація (WBO) видала офіційну постанову, призначивши Олександра Усика (16-0, 12 КО) обов'язковим претендентом у суперважкому дивізіоні. Українець побореться з переможцем матч-реваншу між Джошуа і Руїсом, який запланований на кінець року.

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