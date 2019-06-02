Руїс, побивши Джошуа, підставив Усика

Сенсаційна поразка Ентоні Джошуа в бою з Енді Руїсом, в результаті якого він позбувся своїх титулів WBA / WBO / IBF / IBO, практично поставило хрест на перспективах організації в цьому році поєдинку британця з Олександром Усиком.

За інформацією Sport Arena, команди Джошуа і Усика були близькі до підписання контракту на бій, який повинен був відбутися в листопаді. За даними видання, за цей поєдинок Усик міг отримати гарантований гонорар з 5 мільйонів доларів, а сам бій планувалося провести в Британії.

Тепер ситуація змінилася. По-перше, зараз у Джошуа на порядку денному – реванш з Руїсом: така опція була включена в контракт на бій британця, про що заявив промоутер Едді Хирн.

По-друге, програвши Руїсу, Джошуа позбувся пояса Всесвітньої боксерської організації (WBO), згідно з правилами якої, чемпіон при переході в більш високий дивізіон отримував першочергове право на титульний бій.

По-третє, в плані глядацького інтересу і доходів від проведення бою реванш Руїс – Джошуа виглядає значно привабливіше, ніж бій британця з Усиком. Правда, за умови проведення поєдинку в Мексиці або Великобританії. За неофіційними даними, великого глядацького інтересу в США поєдинок Джошуа - Руїс не викликав: організаторам не вдалося зібрати аншлаг на арені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за свій дебютний бій на американському рингу, Ентоні Джошуа заробив вражаючий гонорар.

1 червня відбувся ще один поєдинок. Знаменитий український боксер Іван Редкач (23-4-1, 17 KO) сенсаційно переміг 32-річного екс-чемпіона світу в двох дивізіонах Девона Александера (27-6-1, 14 КО).

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