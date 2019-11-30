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1 грудня • оновлено в 06:23
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"Розтягував, як міг": Ємельяненко з глузуванням прокоментував бій з Кокляевим

6.6т
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Знаменитий боєць змішаних єдиноборств (ММА) Олександр Ємельяненко з сарказмом прокоментував найочікуваніший бій року в Росії проти відомого пауерлiфтера Михайла Кокляева.

"Я як міг розтягував бій, вибачте, що так швидко вийшло. Будемо розмовляти з організаторами, щоб наступного разу таких суперників було пять", - глузливо заявив Ємельяненко відразу після поєдинку.

"Розтягував, як міг": Ємельяненко з глузуванням прокоментував бій з Кокляевим

Fightnews.info

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Кокляєв - Ємельяненко: весь бій на відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, боксерський поєдинок на турнірі "Битва стихій" відбувся в Москві і завершився в першому раунді. На третій хвилині 38-річний боєць потужним ударом відправив у важкий нокаут 40-річного важкоатлета.

Нагадаємо, що 3 жовтня Ємельяненко і Кокляєв влаштували бійку в одному з московських барів. Під час бійки Ємельяненко розсік брову Кокляеву.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Олександр Емельяненко
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Дырявой "Саше" это уже не поможет)))
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