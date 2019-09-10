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10 вересня • оновлено в 22:58
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"Розкриває недоліки": австралієць пообіцяв побити Ломаченка на 80-тисячній арені

9.3т Читати матеріал російською

Непереможений австралійський боксер Джордж Камбосос-молодший прокоментував свій можливий бій із українським чемпіоном світу в легкій вазі за версіями WBC, WBO і WBA Василем Ломаченком.

Наступним суперником Ломаченка може стати австралієць Джордж Камбосос-молодший

Наступним суперником Ломаченка може стати австралієць Джордж Камбосос-молодший

aus-boxing.com

"Зараз Ломаченко — найкращий боксер світу незалежно від категорії. У мене немає сумнівів щодо цього. Але в останніх боях Василя я все частіше бачу, як він розкриває свої недоліки. Щоб перемогти Ломаченка, необхідно бути голодним, невблаганним і вибуховим воїном. Я маю всі ці якості", — розповів Камбосос-молодший в інтерв'ю World Boxing News.

Він додав, що очікує "насиченого поєдинку" з українським чемпіоном.

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"Це буде протистояння "Матриці" проти "Спартанського воїна". Найкраще місце для його проведення — стадіон в Австралії на 80 тисяч глядачів. Боб Арум сказав мені, що йому подобається цей варіант. Мені теж. Я з радістю погоджуся на поєдинок. Після його завершення навколо моєї талії будуть красуватися чемпіонські пояси", — сказав австралієць.

Зазначимо, що 26-річний Камбосос виграв всі свої 17 боїв на професійному рингу, 10 із них завершивши достроково.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британський промоутер Едді Хірн зробив гучну заяву про Усика і Ломаченка.

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Особа
Василь Ломаченко
Місце
Австралія
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