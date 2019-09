"Розкриває недоліки": австралієць пообіцяв побити Ломаченка на 80-тисячній арені

Непереможений австралійський боксер Джордж Камбосос-молодший прокоментував свій можливий бій із українським чемпіоном світу в легкій вазі за версіями WBC, WBO і WBA Василем Ломаченком.

"Зараз Ломаченко — найкращий боксер світу незалежно від категорії. У мене немає сумнівів щодо цього. Але в останніх боях Василя я все частіше бачу, як він розкриває свої недоліки. Щоб перемогти Ломаченка, необхідно бути голодним, невблаганним і вибуховим воїном. Я маю всі ці якості", — розповів Камбосос-молодший в інтерв'ю World Boxing News.

Він додав, що очікує "насиченого поєдинку" з українським чемпіоном.

"Це буде протистояння "Матриці" проти "Спартанського воїна". Найкраще місце для його проведення — стадіон в Австралії на 80 тисяч глядачів. Боб Арум сказав мені, що йому подобається цей варіант. Мені теж. Я з радістю погоджуся на поєдинок. Після його завершення навколо моєї талії будуть красуватися чемпіонські пояси", — сказав австралієць.

If This Opportunity Presents Itself, You Know What I Say ... Molon Labe "Come And Get It" ⚔️ Spartan Warrior vs The Matrix Infront Of A Packed Out Stadium In Sydney Or Melbourne 🏆🇬🇷🇦🇺 @VasylLomachenko @loudibella @BobArum @ peterkahn @DiBellaEnt @trboxing @PhilDJay @ausboxing https://t.co/l9H1b69SZx