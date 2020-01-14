Розкрито ставлення до Усіка в Росії

Російський чемпіон світу WBA regular в напівсередній вазі Олександр Беспутін (14-0, 9 КО) зізнався, що Олександр Усик (17-0, 13 КО) викликає захват серед всіх уболівальників РФ.

"Усик – простий хлопець. У нього життєві пріоритети – домогтися ментальних досягнень, а ринг дозволяє йому їх прославляти. Наприклад, віра і любов до Бога, правильне ставлення до життя. За рахунок його досягнень люди до нього прислухаються. Саша розуміє ціну питання, пам'ятає свій шлях, тому йому складно зазнатися. Я не знаю, хто б до нього погано ставився в Росії. Я не розумію, як нього можна погано ставитися", – цитує Беспутіна агентство РІА Новини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик заявив, що в своєму наступному поєдинку не збирається битися з переможцем бою-реваншу Руїс – Джошуа.

27 жовтня Чісора достроково переміг Девіда Прайса на вечорі боксу в Лондоні.

13 жовтня Усик перемогою технічним нокаутом дебютував в суперважкому дивізіоні. Наш співвітчизник в США легко розібрався з місцевим ветераном Чазза Уізерспуна (38-4, 29 КО).

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