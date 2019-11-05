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5 листопада • оновлено в 13:05
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Розкрито плани Ковальова після нокауту від Альвареса

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Росіянин Сергій Ковальов не має наміру завершувати кар'єру після поразки від мексиканця Сауля Альвареса.

Крашер поступився брутальним нокаутом в 11-му раунді, що дозволило Канело стати чемпіоном світу у четвертій для себе ваговій категорії. При цьому, за даними ЗМІ, Альварес має намір відмовитися від пояса Всесвітньої боксерської організації (WBO) у напівважкій вазі, який відібрав у росіянина.

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За даними TVA Sports, в планах Сергія проведення ще мінімум двох поєдинків, які транслюватиме стрімінгова платформа DAZN. Ковальов має намір битися тільки у чемпіонських боях – зокрема, мова може йти про поєдинок проти іншого представника РФ Дмитра Бівола.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сауль Альварес зробив неоднозначну заяву після перемоги над Ковальовим.

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Тема
Ковальов – Альварес
Особа
боксер Сергій Ковальов
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