Розкрито плани Ковальова після нокауту від Альвареса

Росіянин Сергій Ковальов не має наміру завершувати кар'єру після поразки від мексиканця Сауля Альвареса.

Крашер поступився брутальним нокаутом в 11-му раунді, що дозволило Канело стати чемпіоном світу у четвертій для себе ваговій категорії. При цьому, за даними ЗМІ, Альварес має намір відмовитися від пояса Всесвітньої боксерської організації (WBO) у напівважкій вазі, який відібрав у росіянина.

За даними TVA Sports, в планах Сергія проведення ще мінімум двох поєдинків, які транслюватиме стрімінгова платформа DAZN. Ковальов має намір битися тільки у чемпіонських боях – зокрема, мова може йти про поєдинок проти іншого представника РФ Дмитра Бівола.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сауль Альварес зробив неоднозначну заяву після перемоги над Ковальовим.

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