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2 вересня • оновлено в 10:21
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РосТБ осоромилося з боєм Ломаченка: спортивні підсумки 1 вересня

1.4т Читати матеріал російською

На російському каналі "Матч ТВ" осоромилися під час трансляція бою Василя Ломаченка, а київське "Динамо" втратило чергові очки в чемпіонаті України.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 1 вересня.

Крім того, Олександр Усик викликав справжній ажіотаж в мережі своїм вчинком у Лондоні. Наші читачі вважають найцікавішими такі новини:

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Читайте всі новини по темі "Ломаченко – Кемпбелл" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ломаченко – Кемпбелл Прем'єр-ліга України
Особи
Василь Ломаченко Олександр Усик
Тег
ФК Динамо Київ
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70rus xxx
70rus xxx
Ну оговорился коментатор,что за новость века?
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
Непанятна )))
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