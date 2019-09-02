РосТБ осоромилося з боєм Ломаченка: спортивні підсумки 1 вересня

На російському каналі "Матч ТВ" осоромилися під час трансляція бою Василя Ломаченка, а київське "Динамо" втратило чергові очки в чемпіонаті України.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 1 вересня.

Крім того, Олександр Усик викликав справжній ажіотаж в мережі своїм вчинком у Лондоні. Наші читачі вважають найцікавішими такі новини:

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