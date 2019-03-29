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Росіянин, якого продинамив Усик, вирішив завершити кар'єру

2.1тЧитати матеріал російською

Промоутер росіянина Дениса Лебедєва Вадим Корнілов заявив, що його підопічний збирається провести ще один бій, а потім завершити кар'єру.

Боксер із Putin Team був обов'язковим претендентом на пояс Олександра Усика, проте українець відмовився битися з Лебедєвим.

"З високою часткою ймовірності Лебедєв буде відновлений у статусі суперчемпіона. Він може провести в цьому статусі захист у своєму завершальному кар'єру поєдинку. Або ж проведе бій з одним із регіональних чемпіонів. Швидше за все, це буде заключний бій у кар'єрі", - цитує Корнілова ТАСС.

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Денис Лебедєв

Денис Лебедєв

globallookpress.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Олександр Усик прийняв рішення перейти в суперважку вагову категорію і відмовився захищати титул чемпіона світу за версією WBA у крузервейті. Всесвітня боксерська асоціація відреагувала на заяву українського боксера.

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Особи
Олександр УсикДенис Лебедєв
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Кузьмин Вячеслав
Кузьмин Вячеслав
Продинамил? Явно, страна причудливых долбоёбов, состоящая из униженных чудаков. Усик искренне пожелал успехов Денису. А дальше обсуждать нечего. И это страна новой формации? Не дай Бог такому в моей стране случиться!
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