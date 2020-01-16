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16 січня • оновлено в 12:48
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Росіянин Ковальов, який побив жінку, потрапив у новий скандал у США

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На ексчемпіона світу в напівважкій вазі Сергія Ковальова, який був звинувачений у побитті американки Джеймі Фронтц, був поданий ще один позов до суду.

Як повідомляє агентство TMZ Sports, спочатку постраждала вимагала від росіянина компенсацію в розмірі 8 млн доларів, але відкликала судовий позов, зумівши особисто домовитися зі спортсменом про виплату відшкодування в розмірі 650 тисяч доларів. За її словами, Ковальов виплатив стартові 250 тисяч, після чого припинив платежі.

Сергій Ковальов

Сергій Ковальов

Lenta.ru

Варто відзначити, що проти боксера відкрито кримінальну справу за звинуваченням у нападі при обтяжуючих обставинах, розгляд якої ще ведеться. У разі визнання провини росіянина йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 червня 2018 року Сергій Ковальов здійснив напад на американську модель Джеймі Фронтц.

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Особа
боксер Сергій Ковальов
Місце
США
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