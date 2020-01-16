Росіянин Ковальов, який побив жінку, потрапив у новий скандал у США

На ексчемпіона світу в напівважкій вазі Сергія Ковальова, який був звинувачений у побитті американки Джеймі Фронтц, був поданий ще один позов до суду.

Як повідомляє агентство TMZ Sports, спочатку постраждала вимагала від росіянина компенсацію в розмірі 8 млн доларів, але відкликала судовий позов, зумівши особисто домовитися зі спортсменом про виплату відшкодування в розмірі 650 тисяч доларів. За її словами, Ковальов виплатив стартові 250 тисяч, після чого припинив платежі.

Сергій Ковальов Lenta.ru

Варто відзначити, що проти боксера відкрито кримінальну справу за звинуваченням у нападі при обтяжуючих обставинах, розгляд якої ще ведеться. У разі визнання провини росіянина йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 червня 2018 року Сергій Ковальов здійснив напад на американську модель Джеймі Фронтц.

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