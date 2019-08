Росіянин Ковальов ледь не побував у нокдауні, але здобув ефектну перемогу нокаутом

Російський напівважковаговик Сергій Ковальов здобув ефектну перемогу над британським претендентом Ентоні Ярд.

Крашер у неймовірно драматичному поєдинку переміг ефектним нокаутом в 11-му раунді.

Бій вийшов дуже насиченим і емоційним. У першій половині бою росіянин володів беззаперечною перевагою, вміло уникаючи атак суперника.

Однак у восьмому раунді претендент збільшив темп і ледь не нокаутував свого суперника. Ковальов пропустив неймовірну кількість ударів, а від нокауту його врятував лише гонг. Після хвилинної перерви Ковальов взявся реваншуватися, а в передостанній трихвилинці зловив британця правим прямим, від якої той не зміг піднятися.

Anthony Yarde is as chilled as they come ❄️



His ring walk was ice cold and he looks unbelievably relaxed ...



Lions are well and truly in Chelyabinsk 🦁 #KovalevYarde pic.twitter.com/NhweSIuyoY