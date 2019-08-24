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Росіянин Ковальов ледь не побував у нокдауні, але здобув ефектну перемогу нокаутом

5.8т Читати матеріал російською

Російський напівважковаговик Сергій Ковальов здобув ефектну перемогу над британським претендентом Ентоні Ярд.

Крашер у неймовірно драматичному поєдинку переміг ефектним нокаутом в 11-му раунді.

Сергій Ковальов

Сергій Ковальов

Top Rank

Бій вийшов дуже насиченим і емоційним. У першій половині бою росіянин володів беззаперечною перевагою, вміло уникаючи атак суперника.

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Однак у восьмому раунді претендент збільшив темп і ледь не нокаутував свого суперника. Ковальов пропустив неймовірну кількість ударів, а від нокауту його врятував лише гонг. Після хвилинної перерви Ковальов взявся реваншуватися, а в передостанній трихвилинці зловив британця правим прямим, від якої той не зміг піднятися.

Таким чином, Ковальов захистив пояс чемпіона в напівважкій вазі за версією Всесвітньої боксерської організації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер Олександр Усик відмовився від боїв з росіянами.

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Тема
WBO
Особа
боксер Сергій Ковальов
Місце
Росія Челябінськ
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Мельник Сергей
Мельник Сергей
Отстоял пояс и молодец
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доктор тупин
доктор тупин
Ковалёву самое время завязывать.Постанова,одним словом...брит его отпустил в 9м.
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Попович Олег
Попович Олег
Да и хрен на него кому интересен этот кусок русского дерьма
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Попович,скорее ты кусок дерьма и уж точно ты никому не интересен.
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