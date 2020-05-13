Бронзовий призер чемпіонату Європи з вільної боротьби Богдан Грицай показав, як непереможний український боксер Олександр Усик обманює своїх шанувальників.

"У твоєму останньому відео дуже багато брехні. І це в таких фундаментальних речах, як віра, Бог і любов. І це дуже підло, оскільки росіяни використовують ті ж самі слова, щоб виправдати вбивства українців останні 300 років. Давай подивимося", – заявив Грицай на своєму Youtube-каналі, вставивши відео зі сторіз Усика.

"Мені ніхто не дозволяє бити. Перетвори свою палицю у вудку. Моя церква вчить мене любити. Не забирати, не відбирати. А любити", – говорить на відео Олександр.

Далі Грицай привів цитату з інтерв'ю на YouTube-каналі Ехо Києва, де Усик хвалиться, що Онуфрій дозволив йому бити депутатів, "які бубонять, але тільки, щоб не ламати їм кістки".

"Так на якому з цих відео ти брешеш, Олександре? Чи ти всюди брешеш? Свої вигадки ти називаєш "альтернативною думкою", а право на брехню дає "будівництво демократії"? – задав риторичне питання борець.

Раніше Грицай зазначив, що Олександр Усик каже різні речі на відео, де він викликає на поєдинок "диванного експерта", і в своєму зверненні, де він уже знає про виклик на бій без правил.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Грицай розповів, що може змусити його відмовитися від бою з Олександром і обійняти його, як українець українця.