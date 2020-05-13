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14 травня • оновлено в 17:26
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"Росіяни використовують ті ж слова": Грицай показав, як підло бреше Усик

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Бронзовий призер чемпіонату Європи з вільної боротьби Богдан Грицай показав, як непереможний український боксер Олександр Усик обманює своїх шанувальників.

"У твоєму останньому відео дуже багато брехні. І це в таких фундаментальних речах, як віра, Бог і любов. І це дуже підло, оскільки росіяни використовують ті ж самі слова, щоб виправдати вбивства українців останні 300 років. Давай подивимося", – заявив Грицай на своєму Youtube-каналі, вставивши відео зі сторіз Усика.

"Мені ніхто не дозволяє бити. Перетвори свою палицю у вудку. Моя церква вчить мене любити. Не забирати, не відбирати. А любити", – говорить на відео Олександр.

Далі Грицай привів цитату з інтерв'ю на YouTube-каналі Ехо Києва, де Усик хвалиться, що Онуфрій дозволив йому бити депутатів, "які бубонять, але тільки, щоб не ламати їм кістки".

"Так на якому з цих відео ти брешеш, Олександре? Чи ти всюди брешеш? Свої вигадки ти називаєш "альтернативною думкою", а право на брехню дає "будівництво демократії"? – задав риторичне питання борець.

Раніше Грицай зазначив, що Олександр Усик каже різні речі на відео, де він викликає на поєдинок "диванного експерта", і в своєму зверненні, де він уже знає про виклик на бій без правил.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Грицай розповів, що може змусити його відмовитися від бою з Олександром і обійняти його, як українець українця.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Олександр Усик Богдан Грицай
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Peter Hurov
Peter Hurov
Грицай уже завершил карьеру, и тут... решил попиариться. Ай, Моська, знать она сильна!
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
уникальный д....л ,жер.....ва м.а.й.д.а.у.н.и.з.а.ц.и.и.
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Искандеров Равиль
Искандеров Равиль
Не уважаемые,, это те кто изрыгают здесь тупые непонятные фразеологизмы типа сааартир и думают что очень крутые,, на вас глядя невозможно даже злится ибо вы напоминаете обиженку которого имеют во все щели а он с выпученными глазками и высунутым наружу от перенапряга язычком чего то лепечет,, одно слово,,,недоумки,а усик скоро вернётся в родной Крым и будет выступать за россию,вам хари чистить
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6
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zhukov vanya
zhukov vanya
Искандеров Равиль, И как всегда сплошное враньё,это ваши клиенты одна пахабщина,я называю это пьяным базаром в подворотне. Именно в подворотне набирают ваших троллей.
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